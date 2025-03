Amarelli dedica al Giubileo 2025 una limited edition

Non un semplice contenitore, ma un oggetto capace di accogliere insieme al gusto autentico della liquirizia, tracce e testimonianze dei grandi eventi che segnano la linea del tempo e che consegnano il presente al futuro.

Ecco la magia dell’iconica scatolina di metallo Amarelli. Tascabile e 100% green, nelle sue diverse declinazioni, ora vintage, ora più moderne, la limited edition dedicata al Giubileo 2025 è già ricercatissima da collezionisti di tutto il mondo.

20 mila pezzi. È, questa, la tiratura delle speciali scatoline dedicate al Giubileo della Speranza inaugurato lo scorso 24 dicembre 2024 con l’apertura della Porta Santa e che durerà fino al 6 gennaio 2026.

Da 20 grammi contiene la spezzata, liquirizia pura. La grafica ricorda i simboli della romanità; i colori sono vivaci e accattivanti ad indicare proprio il giubilo.

Il prototipo della scatolina dedicata al Giubileo andrà ad impreziosire le teche del Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli, l’unico al mondo, che nel 2026 si appresta a celebrare i suoi primi 25 anni.

Inaugurato nel 2001, l’originale racconto espositivo che mette in mostra oggetti, documenti e foto dell’esperienza imprenditoriale e familiare che produce liquirizia dal 1731, quasi 300 anni, vincitore del Premio Guggenheim, per il quale è stato emesso un francobollo dalle Poste Italiane nel 2004 nella serie Il Patrimonio Artistico e Culturale Italiano, nel 2012 dichiarato d’interesse storico particolarmente importante dal Ministero per i Beni e le attività Culturali, raccoglie diverse scatoline di metallo che raccontano fatti ed avvenimenti della Storia.

DAL 1700 AD OGGI E UN MUSEO UNICO AL MONDO. È, questo, il titolo dell’evento che sarà ospitato da Amarelli, nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, il prossimo martedì 15 aprile. Sono previste visite all’antico concio e un tour guidato al Museo con ingresso gratuito.