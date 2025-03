Amaro Silano celebra la Pop Art con una Limited Edition tutta da vedere e gustare

Amaro Silano lancia una nuova ed esclusiva Limited Edition ispirata alla mostra Andy Warhol – Pop Art Revolution, un evento dedicato al celebre artista statunitense.

Il Museo del Presente di Rende (CS) ospita infatti, dal 25 gennaio al 13 aprile, la mostra Andy Warhol – Pop Art Revolution, un’occasione imperdibile per ammirare una vasta collezione di opere originali di Warhol.

Per celebrare questa importante esposizione, Liquorificio 1864, in collaborazione con Mazinga eventi, ha deciso di dedicarle una Limited Edition di Amaro Silano, incaricando all’artista cosentina Francesca Turano di ridisegnare un lupo in etichetta, emblema del territorio e della nostro brand in chiave Pop Art, proprio come il noto artista, principale esponente della corrente, ha ampiamente fatto nel corso della sua carriera attraverso la serie “Animals”, in vendita presso la mostra e Sul nostro e-commerce: https://www.liquorificio1864.it/product/amaro-silano-limited-editions-pop/

L’esposizione Andy Warhol – Pop Art Revolution offre un percorso immersivo attraverso le tappe salienti della carriera di Warhol, dagli anni ’50 fino agli anni ’80.

Tra le opere in mostra figurano iconici soggetti come Dollar, Marilyn, Candy Box, Vesuvius, oltre ai celebri ritratti di personaggi del calibro di Elvis Presley, Liz Taylor e Liza Minnelli.

Un focus speciale è dedicato al rapporto di Warhol con l’Italia e l’Europa, attraverso lavori come il ritratto della stilista Regina Schrecker e una selezione di Memorabilia che svelano il lato più intimo e meno noto dell’artista.

Inoltre, la mostra espone anche alcune delle sue creazioni nel mondo del graphic design, come copertine discografiche e prototipi di abiti realizzati in materiali innovativi.

Questa iniziativa testimonia il forte legame di Amaro Silano con la cultura e il territorio. Il Liquorificio 1864, entrato di recente nell’Unione Imprese Centenarie Italiane (UICITALIA), è un simbolo della tradizione calabrese.

Dopo aver conquistato la medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles con Amaro Silano, l’azienda continua a innovare, come testimonia il recente lancio di Capobranco, un liquore premium dal carattere deciso che incarna la continua evoluzione del marchio nel rispetto della sua tradizione.

Con questa edizione limitata, Amaro Silano celebra non solo la straordinaria arte di Andy Warhol, ma anche l’attenzione al proprio territorio, ispiratore dei prodotti e della loro iconografia, vissuto quotidianamente in tutti i suoi aspetti, facendosi così ambasciatore della Calabria nel mondo.

Liquorificio 1864 nasce a pochi anni dopo l’Unità d’Italia, in Calabria. Nel 2005, un gruppo di imprenditori, guidato da Elvira, Antonella e Gianni Regina con Orlando Marcelletti, rifonda l’azienda per rilanciare le ricette originali e diffondere i sapori calabresi nel mondo.

Oggi, Liquorificio 1864 propone prodotti tradizionali e innovativi, premiati a livello internazionale, mantenendo fede alle ricette storiche.