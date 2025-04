Amati Sempre” vola al Senato, il romanzo di Sergio Giannino Del Giudice tra i protagonisti di un evento d’eccezione

Giovedì 17 aprile nella prestigiosa Sala ISMA del Senato della Repubblica, si terrà un evento che celebra la forza della scrittura e il potere delle emozioni.

Tra i protagonisti della giornata culturale, spicca “Amati Sempre”, il romanzo di Sergio Giannino Del Giudice, già apprezzato dal pubblico e dalla critica, che continua il suo cammino verso il successo.

L’iniziativa vedrà anche la presentazione di altre opere significative: “Dafne, il filo che ci unisce” di Cassandra De Cristofaro, “La mia seconda pelle” di Sabrina Piancone e “Non so cosa farai ma so che lo farai” di Caterina Lamanna. Un poker d’autori che promette di emozionare e far riflettere.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della Senatrice Daniela Sbrollini e dell’Onorevole Cosimo Maria Ferri. Seguiranno interventi di grande rilievo culturale e scientifico:

Antonella Sotira Frangipane, presidente del Premio IusArteLibri, Silvana Campisi, biologa e presidente Pro.do. Med Donne del Mediterraneo, e Giovanni D’Alessandro, ordinario di Diritto Pubblico e presidente della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Roma.

“Amati Sempre” si presenta come un romanzo autobiografico intriso di dolcezza e umanità, costruito su una trama che si fonda sull’amore per le persone, per la vita, per il ricordo. L’opera colpisce per la sua capacità di raccontare l’intimità dell’animo umano con delicatezza e sincerità, tra malinconie e speranze, carezze e sguardi.

La città di Cosenza, luogo d’origine dell’autore, accompagna con orgoglio il percorso di Sergio Giannino Del Giudice, tifando per lui in questa nuova tappa romana. Un’occasione importante per ribadire quanto la cultura e la scrittura siano strumenti potenti di testimonianza e rinascita.

Semper ad maiora, Sergio.