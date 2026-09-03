Ambiente, Antonio De Caprio (FI): “Operare da comunità è la sfida del presente”

“Dobbiamo essere comunità. È questa la vera sfida del presente che la Calabria deve vincere per preservare il suo patrimonio ambientale”.

Così Antonio De Caprio, consigliere della Regione Calabria e segretario della Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, intervenendo a Praia a Mare a “La Calabria, una montagna in mezzo al mare”.

Il talk con prestigiosi ospiti è stato realizzato nell’ambito della settima e ultima tappa di Mare Dentro, il viaggio itinerante di sostenibilità e legalità lungo le coste della Calabria promosso dall’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria a bordo di Mavisu, imbarcazione confiscata alla criminalità e trasformata in simbolo di riscatto, educazione civica e tutela ambientale.

Parafrasando le parole dell’attrice Annalisa Insardà, voce della narrazione identitaria ed emozionale del territorio calabrese in un video appena trasmesso nella piazza praiese, l’esponente di Forza Italia in consiglio regionale ha aggiunto:

“Gioia, orgoglio, emozioni ed ambizione la citazione usata da De Caprio devono davvero muovere le nostre azioni e, unitamente alla consapevolezza, ispirarci nel governare i processi di sviluppo”.

Sul tema ambientale ha poi precisato: “Come imprenditore e come politico credo che il compito di chi amministra sia mettere in ordine le cose e, contemporaneamente, inculcare nei cittadini la cultura della cooperazione con le istituzioni per preservare e valorizzare il nostro patrimonio, ricco di biodiversità.

Ritengo che il progetto Calabria Straordinaria, avviato con lungimiranza da Jole Santelli e ora portato avanti in maniera proficua dalla Giunta Occhiuto e dall’apparato tecnico della Regione, sia l’esempio migliore di questa formula”, ha concluso Antonio De Caprio.