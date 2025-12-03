Ambiente, prevenzione e ricerca: Cinquefrondi accoglie il convegno nazionale Aspromonte Scienza con medici e ricercatori internazionali

Il Comune di Cinquefrondi annuncia con profondo orgoglio il primo convegno del progetto-azione Aspromonte Scienza – Ambiente e Salute: il territorio per la prevenzione, il territorio come risorsa, un appuntamento di straordinaria rilevanza scientifica e culturale che si terrà il 6 e 7 dicembre 2025 presso la Sala Consiliare del Municipio di Cinquefrondi, trasformata per l’occasione in un luogo di dialogo, prospettiva e incontro tra discipline e visioni.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Cinquefrondi in collaborazione con il Centro Studi KOS – Scienza, Arte, Società, si avvale del prezioso sostegno organizzativo della Cooperativa Metauros, del progetto Viviamo Cinquefrondi e del Servizio Civile Universale, che contribuiscono con impegno e competenza alla realizzazione di un evento che pone il territorio al centro di una riflessione ampia e lungimirante.

Il convegno nasce per restituire all’Aspromonte il ruolo di risorsa viva, inesauribile e generativa, un territorio che non è solo paesaggio, ma patrimonio identitario, luogo di prevenzione, piattaforma di ricerca e spazio di educazione alla salute e alla sostenibilità.

I lavori si apriranno sabato 6 dicembre 2025 alle ore 9.00 con i saluti istituzionali del Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, che inaugurerà un percorso denso di contenuti, prospettive e responsabilità condivise.

Nel corso delle due giornate si alterneranno figure di altissimo profilo del mondo scientifico, medico, culturale e istituzionale.

Interverranno la Dottoressa Domenica Taruscio, già Direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare (Istituto Superiore di Sanità), e oggi Presidente del Centro Studi KOS – Scienza, Arte, Società; il Dottor Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria; il Dottor Eduardo Lamberti Castronovo, Presidente del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria; la Dottoressa Raffaella Bucciardini, Direttore del Centro per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanità; il Professor Alberto Mantovani, Vicepresidente del Centro Studi KOS – Scienza, Arte, Società e membro del Comitato per la Valutazione del Rischio dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche; il Dottor Antonio Mazzei, curatore della Sezione di Zoologia del Museo di Storia Naturale della Calabria e del relativo Orto Botanico dell’Università della Calabria; la Dottoressa Mirella Taranto, Capo Ufficio Stampa dell’Istituto Superiore di Sanità; il Professor Vito Teti, scrittore e già Professore Ordinario di Antropologia Culturale all’Università della Calabria; e la Dottoressa Sonia Vivona, tecnologa del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo, sede di Rende.

La giornata del 7 dicembre sarà dedicata ad approfondimenti, interventi e riflessioni che esploreranno il delicato intreccio tra territorio, salute, ambiente, prevenzione e comunità.

Sarà un momento di alta formazione e confronto capace di restituire al territorio un ruolo attivo nella costruzione di nuove politiche della salute e di una rinnovata coscienza ecologica e sociale.

Con questo evento, che rappresenta la prima tappa di un percorso più ampio e strutturato, Cinquefrondi si conferma luogo di pensiero, di ricerca e di impegno civico, una comunità che guarda al proprio patrimonio naturale e culturale come a una ricchezza da proteggere, valorizzare e trasmettere.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, le istituzioni, i professionisti, le realtà associative e il mondo della scuola a partecipare a queste due giornate di intensa riflessione e di autentica crescita condivisa.

Per L’Amministrazione

Il Sindaco Michele Conia