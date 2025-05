Ambito sociale di Taurianova, screening cardiologico e passeggiata della salute concludono il progetto “Salute e Movimento”

Con uno screening cardiologico gratuito, previsto sabato prossimo nel Polo sociale integrato di Taurianova e riservato agli over 65, si avvia alle battute finali il progetto “Salute e Movimento” ideato per i 10 Comuni che fanno parte dell’Ambito territoriale sociale 3.

L’appuntamento nella sede di via Francesco Sofia Alessio è per le 9 e, fino alle 13, l’equipe che opera per la cooperativa Demetra gestore del progetto territoriale realizzato con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria nelle annualità 2024 e 2025 – effettuerà le visite, comprensive di elettrocardiogrammi e monitoraggio dei parametri vitali, a favore di quanti si saranno prenotati chiamando al numero 3516059757.

Lo screening nella cittadina capofila dell’Ats completa un’attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari che ha previsto analoghe iniziative a Cosoleto e Delianuova, mentre sempre a Taurianova l’amministrazione guidata dal sindaco Roy Biasi ha programmato per il 14 giugno prossimo una “passeggiata della salute” in collaborazione con l’associazione Auser.

«Abbiamo voluto che le attività finanziate si concludessero a Taurianova e all’insegna della massima partecipazione dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Angela Crea proprio per dare il senso di un Ambito territoriale sociale che, dopo aver prodotto risposte efficienti, che ha autorizzato il varo di una delle 3 Aziende Speciali Consortili previste nella regione, è in grado di coinvolgere la popolazione al di là dell’aiuto economico e dei servizi rivolti ad ogni fascia d’età che i nostri uffici possono assicurare. Vogliamo far comprendere una volta di più, e per questo ringrazio la cooperativa Demetra, il valore della prevenzione ma anche dell’inclusione e della partecipazione, potenti antidoti contro l’emarginazione e armi democratiche per migliorare Taurianova quale città dei diritti».