Ammesso a Melissa un finanziamento per 250 mila euro

Non basta differenziare meglio: la vera sfida ambientale è produrre meno rifiuti, riutilizzare di più e trasformare ciò che rischia di diventare scarto in nuova possibilità.

È dentro questa visione che l’Amministrazione comunale incassa un nuovo risultato nel percorso di ecosostenibilità impresso all’Ente.

Che, infatti, è stato ammesso a finanziamento, nella graduatoria provvisoria della Regione Calabria, per un importo di 250 mila euro destinato alla realizzazione di infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti e, in particolare, dei Centri del Riuso.

È quanto fa sapere il sindaco Luca Mauro precisando che con il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 12485 del 15 luglio 2026, relativo al Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021/2027, Azione 2.6.1, è stata pubblicata una graduatoria provvisoria, in attesa dei successivi adempimenti regionali e dell’approvazione definitiva;

ma il dato politico-amministrativo sottolinea è già significativo: il nostro progetto presentato è stato valutato positivamente ed entra tra gli interventi finanziabili.

Il finanziamento riguarda la linea dedicata alle infrastrutture per la prevenzione e riutilizzo della produzione di scarti.

Sono spazi pensati spiega il primo cittadino per intercettare beni ancora utilizzabili prima che diventino spazzatura, favorendo recupero, riutilizzo, riduzione degli sprechi e maggiore consapevolezza ambientale.

Un modello che guarda oltre la gestione ordinaria dei rifiuti e prova a costruire una cultura nuova: meno conferimento, più recupero; meno consumo, più responsabilità.

Per il Sindaco, questo risultato si inserisce in una parabola ascendente ormai riconoscibile. Melissa non sta costruendo la propria identità green attraverso slogan, ma attraverso atti, progetti, servizi e risultati.

Dalla raccolta differenziata ai riconoscimenti ambientali, dalle iniziative di educazione nelle scuole fino alle candidature su bandi regionali ed europei, l’obiettivo resta quello di migliorare la qualità della vita della comunità e rendere il territorio sempre più coerente con una visione di sviluppo sostenibile.

L’ammissione a finanziamento conferma la capacità dell’Amministrazione comunale di intercettare opportunità e di tradurle in interventi utili per il territorio.

Il percorso dovrà ora completarsi con l’approvazione della graduatoria definitiva e con i successivi atti amministrativi, ma Melissa segna un altro passo avanti nella direzione dell’economia circolare.