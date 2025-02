Amministrative a Scalea, nasce il fronte progressista

di Nicoletta Toselli

Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno ufficializzato un’intesa per partecipare congiuntamente alle prossime elezioni amministrative di Scalea. L’accordo, fondato sulla condivisione di una prospettiva progressista per la città, mira ad aprire il dialogo con altre forze di centrosinistra, rappresentanti della società civile, associazioni e realtà produttive locali.

“Vogliamo costruire un’alternativa credibile e partecipata per Scalea,” hanno dichiarato i rappresentanti del M5S e del PD. “Questo accordo è il primo passo per un progetto politico inclusivo che metta al centro i bisogni della città.”

La convergenza tra i due partiti, già emersa nelle rispettive sedi politiche, si è consolidata nel corso di un incontro tenutosi domenica 23 febbraio. “Siamo aperti al dialogo con tutte le forze progressiste e democratiche che vogliano contribuire a questo percorso,” hanno aggiunto i promotori dell’intesa.

L’obiettivo è avviare un confronto ampio e inclusivo, senza posizioni precostituite, per costruire un progetto amministrativo alternativo.

Nei prossimi giorni, il fronte progressista darà il via a un percorso partecipativo con la cittadinanza, volto a raccogliere idee e proposte per il futuro della città. “Il nostro impegno è lavorare insieme ai cittadini per una Scalea più giusta, efficiente e solidale,” hanno concluso i rappresentanti delle due forze politiche.

L’intesa tra M5S e PD segna così l’inizio di una nuova fase politica per Scalea, con la volontà di offrire un’opzione di governo alternativa e condivisa.

Nota Integrale

Amministrative a Scalea, si apre il campo progressista

Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno siglato l’intesa finalizzata a partecipare

alle prossime elezioni amministrative nella città di Scalea.

Un accordo basato sulla condivisione della necessità di dare alla città una prospettiva

progressista che si aprirà alle altre forze di centrosinistra, alla società civile,

all’associazionismo e alle forze produttive.

La scelta del campo progressista già auspicata dai due partiti nelle proprie sedi ha trovato

una naturale intesa nell’incontro di domenica 23 febbraio che apre la stagione del

confronto senza posizioni precostituite.

L’idea è quella di creare un percorso condiviso che già a partire dai prossimi giorni possa

coinvolgere la cittadinanza verso la formulazione di una proposta alternativa per il governo

della città.