Amministrative in Calabria, Campana: «La crescita di Europa Verde/AVS traccia una rotta, ma il centrosinistra ha l’obbligo dell’autocritica»

«I risultati di questa tornata elettorale in Calabria ci consegnano una fotografia nitida, che non permette a nessuno di noi di rifugiarsi in comodi giri di parole.

C’è un dato politico evidente, che da portavoce regionale di Europa Verde esprimo con orgoglio ma anche con profondo senso di responsabilità: l’Alleanza Verdi e Sinistra continua la sua crescita costante e in crescendo nel nostro territorio, consolidandosi come un punto di riferimento credibile per chi chiede una transizione ecologica giusta e una difesa intransigente dei diritti sociali».

È quanto dichiara Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde/AVS nell’annunciare anche la convocazione dell’esecutivo regionale oggi per le 18, con l’obiettivo di analizzare l’andamento delle urne.

«La dimostrazione plastica di questa fiducia è l’elezione a Reggio Calabria di Demetrio Delfino in Consiglio comunale.

A Demetrio vanno le mie congratulazioni e, soprattutto, il ringraziamento per aver saputo interpretare la nostra visione con quella serietà e quel radicamento che da sempre lo contraddistinguono.

Il suo scranno sottolinea Campana sarà una garanzia per le battaglie ambientali e sociali che ci attendono in riva allo Stretto. Allo stesso modo, guardiamo con grandissima soddisfazione a Roggiano Gravina, dove l’elezione a Sindaco di Francesco Zappone premia un progetto amministrativo di spessore.

A Francesco non mi lega solo la stima per le sue qualità umane e capacità amministrative, ma la profonda consapevolezza di una forte e condivisa sintonia politica.

Roggiano Gravina trova una guida solida, e le sorti del nostro partito non potranno che beneficiare della vicinanza e del dialogo costante con una figura della sua caratura».

«Tuttavia, l’eleganza politica impone di guardare oltre il proprio giardino. Non sarebbe onesto, e non sarebbe da noi, far finta che questi successi geometrici e localizzati cancellino il quadro generale.

Il centrosinistra esce da questa tornata con una sconfitta sonora, un verdetto che non ammette appelli né giustificazioni di facciata.

Esultare sventolando le nostre bandiere in mezzo a un ripiegamento complessivo della coalizione spiega il portavoce regionale di Europa Verde/AVS sarebbe un esercizio di miopia politica che non ci appartiene.

Questa sconfitta solleva una serie di interrogativi urgenti e non più procrastinabili. Dobbiamo chiederci, con radicale franchezza, dove abbiamo perso il contatto con i bisogni reali dei calabresi?

Perché la nostra proposta complessiva non è riuscita a farsi argine e alternativa?»

«Il progressivo radicamento di AVS conclude Giuseppe Campana dimostra che quando i temi sono chiari, i candidati credibili e le battaglie riconoscibili, i cittadini rispondono.

Da qui dobbiamo ripartire. Il nostro risultato in crescendo non è un punto d’arrivo, ma una responsabilità: quella di essere il perno di una ricostruzione dell’alternativa in Calabria, che metta da parte i tatticismi e torni a parlare il linguaggio della realtà».