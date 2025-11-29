Cosenza

Amministratori nel mirino, il sindaco Labonia esprime solidarietà all’assessore di Cariati Francesco Cicciù

Manuela Labonia

Non solo come amministratori, ma come cittadini di questo territorio, sentiamo di esprimere la massima solidarietà e vicinanza all’assessore comunale di Cariati Francesco Cicciù al quale ignoti, nei giorni scorsi, hanno danneggiato l’automobile.

È quanto dichiara il Sindaco Manuela Labonia condannando il vile gesto ed augurandosi che chi di competenza possa fare presto luce sull’episodio che offende quanti sono impegnati ogni giorno ed in prima linea a governare emergenze e a garantire servizi ai cittadini.

Specie per le piccole comunità, con ridotte risorse e possibilità conclude il Sindaco Labonia l’impegno si accompagna ad uno sforzo maggiore e non merita di essere frenato dall’inciviltà e dalla prepotenza.

