Anas alla notte europea dei ricercatori 2025 in Calabria: sicurezza e innovazione

Cosenza, 26 settembre 2025 – Anas ha partecipato attivamente alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025 – SuperScienceMe, l’iniziativa promossa dall’Università della Calabria a Rende (CS) con il supporto della Commissione Europea, rafforzando il proprio impegno nel dialogo tra impresa, ricerca, istituzioni e cittadini.

L’evento è stato l’occasione per Anas, società del Gruppo FS Italiane, di presentare al pubblico, in particolare a migliaia di studenti e cittadini coinvolti nell’edizione calabrese, progetti strategici e iniziative di divulgazione incentrate sull’innovazione tecnologica, sulle grandi infrastrutture e sulla fondamentale cultura della sicurezza stradale.

Al centro della presentazione c’è stato l’innovativo progetto Safe Bridge, un sistema avanzato di ricerca e monitoraggio di ponti e viadotti. I Tecnici della Direzione Innovation e del Catasto strade Anas Calabria, con il supporto degli esperti della Nais srl, hanno illustrato come il programma miri ad accrescere i livelli di sicurezza delle infrastrutture attraverso l’impiego di tecnologie aerospaziali (satelliti, radar, telerilevamento).

Safe Bridge è finanziato da ASI – Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito del programma I4DP MARKET, dimostrando l’applicazione dei dati di Osservazione della Terra e dei sistemi satellitari per servizi a valore aggiunto.

È stata anche illustrata l’importante opera del Terzo Megalotto della SS 106 “Jonica”, evidenziandolo come il principale intervento infrastrutturale in corso in Calabria, destinato a migliorare la mobilità lungo l’asse ionico calabrese e a stimolare lo sviluppo socio-economico del territorio.

Presso lo stand Anas, ampio spazio è stato dedicato alla sicurezza stradale. Sono state presentate numerose iniziative di sensibilizzazione, rivolte in particolare a studenti e famiglie, per diffondere la consapevolezza dei corretti comportamenti di guida e promuovere la prevenzione dei rischi.

L’iniziativa calabrese SuperScienceMe, parte della Notte Europea dei Ricercatori promossa dalla Commissione Europea per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca, ha coinvolto migliaia di partecipanti attraverso laboratori, dimostrazioni e attività divulgative, con il contributo di università ed enti di ricerca regionali.

