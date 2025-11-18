Anas Calabria: chiusa al traffico la NSA 571 “D’Aspromonte” in entrambe le direzione a Bagnara Calabra per rami sulla carreggiata

Catanzaro, 18 novembre 2025 – A causa della presenza di rami in carreggiata, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la NSA 571 “D’Aspromonte” al km 2,400 all’altezza di Bagnara Calabra (Reggio Calabria).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.