Reggio Calabria
Anas Calabria: chiusa al traffico la NSA 571 “D’Aspromonte” in entrambe le direzione a Bagnara Calabra per rami sulla carreggiata
Catanzaro, 18 novembre 2025 – A causa della presenza di rami in carreggiata, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la NSA 571 “D’Aspromonte” al km 2,400 all’altezza di Bagnara Calabra (Reggio Calabria).
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.