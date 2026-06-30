Anas comunica la riapertura della Ss106 Jonica a Badolato in provincia di Catanzaro

E’ stata riaperta al traffico la strada statale 106 “Jonica” nel territorio comunale di Badolato, in provincia di Catanzaro.

Anas ha completato gli interventi di ripristino delle barriere di protezione in corrispondenza del ponte sul torrente Barone e nei tratti in approccio all’opera d’arte, con una riqualificazione integrale del tratto stradale per circa un chilometro che ha visto anche il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale.

Le attività avevano reso necessaria la chiusura temporanea del tratto compreso tra il km 151,420 e il km 152,070 a partire dallo scorso 26 marzo.

Durante l’intero periodo del cantiere, le attività sono state oggetto di costante coordinamento istituzionale, in sede di COV presso la Prefettura di Catanzaro, garantendo la gestione della viabilità alternativa attraverso la rete comunale.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148