Anas comunica la riapertura della SS107 “Silana Crotonese” nei pressi di San Giovanni in Fiore

E’ stato riaperto al traffico in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 107 ‘Silana-Crotonese’, precedentemente chiuso lo scorso 25 ottobre a causa di una frana, tra gli svincoli di San Giovanni in Fiore (km 90,000) e lo svincolo di Castelsilano (km 95,000) tra le province di Cosenza e Crotone.

La riapertura della tratta, in configurazione provvisoria con limite di velocità di 30 km/h’ e divieto di sorpasso, si è resa possibile grazie al completamento della prima fase degli interventi di somma urgenza effettuati da Anas e delle risultanze delle prime attività di indagine geologica predisposte dal Comune di San Giovanni n Fiore.

Nelle more del completamento degli interventi previsti in carico ai privati, è stata concordata, nel corso degli incontri, la possibilità di attivare nel caso di allerta meteo il potenziamento delle attività di sorveglianza, ovvero, ulteriori restrizioni alla viabilità (senso unico alternato).

Le modalità di gestione della messa in sicurezza e della riapertura sono state condivise in sede di COV con rappresentanti delle Istituzioni e delle forze dell’Ordine delle Province di Cosenza e Crotone, Comune di San Giovanni in Fiore e di Anas.

