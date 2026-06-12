Anas comunica la riapertura della Ss18 Tirrena Inferiore in località Acquappesa

Anas ha riaperto al traffico, in modalità provvisoria di cantiere, il tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, compreso tra il km 301,700 e il km 302,100, nel territorio comunale di Acquappesa, in provincia di Cosenza.

La chiusura del tratto era stata disposta nei primi mesi dell’anno a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la costa tirrenica, in concomitanza con il passaggio del ciclone “Ulrike”.

Gli eventi meteo avevano provocato fenomeni di instabilità del versante e il parziale cedimento della sede stradale, in un’area caratterizzata anche dalla presenza, a valle, della linea ferroviaria Napoli Reggio Calabria.

Anas è intervenuta tempestivamente con interventi urgenti di messa in sicurezza, che hanno consentito dapprima il ripristino della circolazione in condizioni controllate e successivamente la rimozione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, mitigando le ripercussioni sul traffico.

Parallelamente, sono state avviate le attività tecniche di verifica, rilievo e monitoraggio, propedeutiche alla progettazione degli interventi definitivi alla base del rilevato stradale, il cui avvio è programmato al termine della stagione estiva.

Nel dettaglio, le lavorazioni eseguite hanno riguardato: la ricostruzione della sovrastruttura stradale lato valle mediante la realizzazione di una gabbionata; il miglioramento del sistema di drenaggio della ripa di valle e la realizzazione di opere per la corretta regimazione delle acque.

In questa fase, la circolazione sarà garantita in configurazione provvisoria di cantiere con limite di velocità fissato a 30 km/h e divieto di sorpasso in corrispondenza del tratto interessato.

Gli interventi, eseguiti da Anas senza soluzione di continuità, hanno permesso di rispondere prontamente alle esigenze del territorio, riducendo i disagi alla circolazione in vista della stagione estiva, periodo caratterizzato da elevati volumi di traffico in un’area a forte vocazione turistica.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.