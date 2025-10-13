Anas comunica lavori di manutenzione della pavimentazione sulla A2 in provincia di Cosenza

Per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione programmati da Anas e finalizzati al rifacimento della pavimentazione stradale, saranno necessarie alcune limitazioni al transito lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, domani martedì 14 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 22:00, sarà disposta la chiusura al traffico delle rampe di ingresso e di uscita in carreggiata sud dello svincolo di Sibari–Firmo (km 210,100).

Mercoledì 15 ottobre 2025, nella fascia oraria 9:00 – 22:00, sarà disposta la chiusura al traffico delle rampe di ingresso e di uscita in carreggiata nord dello svincolo di Sibari–Firmo (km 210,700).

Per i veicoli in uscita allo svincolo di Sibari–Firmo in direzione nord, sarà possibile utilizzare lo svincolo di Altomonte (km 216,300), percorrere la SP131 (direzione San Lorenzo del Vallo) e successivamente la SP174 (direzione Firmo–Sibari).

Per i veicoli in uscita allo svincolo di Sibari–Firmo in direzione sud, sarà possibile utilizzare lo svincolo di Altomonte (km 215800), percorrere la SP131 (direzione San Lorenzo del Vallo) e successivamente la SP174 (direzione Firmo–Sibari).

