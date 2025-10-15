Anas comunica lavori di messa in sicurezza delle scarpate nello svincolo di Palmi

Per consentire gli interventi di messa in sicurezza della scarpata in prossimità dello svincolo della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ a Palmi (RC), si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare.

Nel dettaglio, domani giovedì 16 ottobre 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 11:30 e le ore 12:30, sarà temporaneamente chiusa al traffico la rampa di uscita in carreggiata nord dello svincolo di Palmi, al km 401,728.

Durante la chiusura, i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate diretti verso Nord dovranno uscire allo svincolo di Gioia Tauro mentre i veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate diretti verso nord dovranno uscire allo svincolo di Bagnara e proseguire lungo la Strada Statale 18.

Il personale Anas sarà presente sul posto per la gestione della viabilità e per garantire la sicurezza della circolazione.

