Anas comunica lavori di pavimentazione sulla Ss19 delle Calabrie a Tiriolo in provincia di Catanzaro

Per consentire all’Amministrazione comunale di Tiriolo (CZ) di eseguire gli interventi di rifacimento della pavimentazione lungo la SS19 ‘Delle Calabrie’ a Tiriolo, è prevista la chiusura al traffico della statale, nel tratto delimitato di competenza comunale, all’altezza del km 350,650 di Corso Garibaldi.

La limitazione sarà in vigore, nella fascia oraria notturna (dalle ore 21:45 alle ore 05:45) a partire da domani giovedì 31 luglio e fino a sabato 2 agosto 2025.

Durante la chiusura il traffico veicolare proveniente dalla statale 280 verrà deviato all’uscita obbligatoria della SS19 (rotatoria Marcellinara), proseguimento lungo la SP 167/1-SP43-SP77 con rientro in prossimità Bivio Zeta su SS19.

Il programma dei lavori, le relative limitazioni e i percorsi di viabilità alternativi sono stati condivisi durante il tavolo tecnico attivato presso la Prefettura di Catanzaro.

