Anas comunica limitazioni alla circolazione sulla Ss280 dei Due Mari e sulla Ss109 Bis per lavori di completamento nella galleria “Sansinato”

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di completamento relativi alla posa in opera dei sistemi di ritenuta all’interno della galleria “Sansinato”, si rendono necessarie alcune limitazioni alla circolazione lungo la strada statale 280 “Dei Due Mari” e la SS109 Bis, nel territorio comunale di Catanzaro.

A partire dalle ore 7:00 di domani mercoledì 8 luglio, e fino a venerdì 10 luglio, sarà disposta la chiusura al traffico della rampa di svincolo che dalla SS109 Bis immette sulla SS280 in direzione Lamezia Terme (km 19,485).

Il traffico veicolare sarà deviato su via Lucrezia della Valle, con possibilità di effettuare l’inversione di marcia presso la rotatoria di Catanzaro Sala per immettersi sulla SS280.

Contestualmente, lungo la SS109 Bis “della Piccola Sila”, nel tratto compreso tra il km 19,400 e il km 19,485, sarà in vigore un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, il limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.