Anas comunica l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali in Calabria

Anas (società del Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Calabria.

Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Nel dettaglio, le strade interessate sono:

La NSA 562 STRADA DEL MEDIO SAVUTO dal km 5,265 al km 10,000 (Tratta Bivio Arena Bianca – la NSA 571 D’ASPROMONTE dal km 0,000 al km 93,000 (Tratta Ceramida – Bovalino), la 572 DI MONTE CUCCO E MONTE PECORARO dal km 25,000 al km 50,000 (Tratta Vallelonga – Nardo di Pace), la SS 107 SILANA CROTONESE dal km 0,000 al km 137,650 (Tratta Paola – Crotone), la SS 108 BIS SILANA DI CARIATI dal km 1,300 al km 54,650 (Tratta Loc. Colosimi – Garga), la SS 109 DELLA PICCOLA SILA dal km 68,200 al km 69,363 (Tratta Cafarda – Taverna), la SS 109 BIS DELLA PICCOLA SILA dal km 6,512 al km 19,485 (Tratta Cafarda – Pentone), la SS 109 QUATER DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 19,438 (Tratta Bivio Cafarda – Taverna), la SS 109 RACC. DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 3,077 (Loc. Pentone), la SS 177 SILANA DI ROSSANO dal km 0,000 al km 42,650 (Tratta bivio Camigliatello – Cropalati), la SS 177 SILANA DI ROSSANO dal km 51,500 al km 59,735 (Tratta bivio Camigliatello – Cropalati), la SS 177 DIR. DI LONGOBUCCO dal km 0,000 al km 15,244 (Loc. Longobucco), la SS 179 DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 5,790 (Tratta Spineto – Bocca di Piazza), Tratta SS 179 DIR. DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 9140 ( Tratta Bivio Spineto – Albi), la SS 182 DELLE SERRE CALABRE dal km 43,000 al km 48,409 (Tratta Sorianello – Chiaravalle), la SS 182 DELLE SERRE CALABRE dal km 60,380 al km 73,000 (Tratta Sorianello Chiaravalle), la SS 183 ASPROMONTE JONIO dal km 0,000 al km 21,400 (Tratta Delianuova – Gambarie), la SS 184 DELLE GAMBARIE dal km 0,000 al km 29,164 ((Tratta Gallico – Gambarie), la SS 19 DELLE CALABRIE dal km 277,960 al km 365,700 (Tratta Cosenza – Catanzaro), la SS 278 DI POTAME dal km 0,000 al km 40, 590 (Tratta Cosenza – Amantea), la SS 283 DELLE TERME LUIGIANE dal km 0,000 al km 18,000 (Tratta Guardia Piemontese – Fagnano), la SS 283 VAR DELLA STAZIONE DI SAN MARCO ROGGIANO dal km 0,000 al km 6,140 (Loc. San Marco Argentano), la Tratta SS 481 DELLA VALLE DEL FERRO dal km 14,300 al km 31,000 (Tratta Oriolo – Castroregio), la SS 504 DI MORMANNO dal km 0,000 al km 37,820 (Tratta Scalea – Mormanno), la SS 531 DI CROPALATI dal km 11,100 al km 15, 560 (Tratta – Caloveto – Cropalati), la SS 616 DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 17,000 (Tratta Colosimi Martirano – Svincolo A2), la SS 616 DIR DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 3,049 (Loc. Altilia), la SS 660 DI ACRI dal km 19,700 al km 43,143 (Tratta Luzzi – Acri), la SS 660 DI ACRI dal km 0,000 al km 17,000 (Tratta Luzzi – Acri), la SS 682 JONIO – TIRRENO dal km 10,950 al km 27,000 (Tratta Mammola – Polistena), la SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE dal km 18,150 al km 26,700 (Tratta Vazzano – Gagliato), la SS 713 DIR DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 6,864 (Loc. Serra San Bruno), la SS 713 DIR/ A DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 0,536 (Loc. Serra San Bruno).

Inoltre, l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sarà in vigore sulla A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO tra lo svincolo di Sala Consilina e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari e tra lo svincolo di Cosenza sud e lo svincolo di Altilia-Grimaldi.

In presenza di macchine operatrici in azione è istituito il divieto di sorpasso e l’obbligo di distanziamento minimo pari a 100m dai mezzi impegnati in attività lavorative; divieto di sorpasso a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 ton., con limite massimo di velocità di 50km/h, su tutte le corsie, ad eccezione dei mezzi addetti allo spargimento dei cloruri ed allo sgombero neve

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.