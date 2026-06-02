Calabria
Anas comunica nessun danno sulla rete stradale dopo la scossa di terremoto delle scorse ore
In seguito alla scossa di terremoto con epicentro al largo della costa tirrenica calabrese, il personale Anas ha eseguito durante la notte i controlli sulla rete stradale interessata, senza rilevare danni alle infrastrutture.
Questa mattina sono in corso ulteriori verifiche sulle strutture di ponti e viadotti da parte delle squadre di tecnici Anas specializzati.
La circolazione è al momento regolare.
Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”.
Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.