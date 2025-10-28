Cosenza
Anas: esercitazione nella galleria “Colle Trodo”, sull’A2 “Mediterranea”
Cosenza 28 ottobre 2025 – Per consentire un’esercitazione presso la galleria “Colle Trodo”, nella notte di domani saranno attive limitazioni al transito veicolare lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno, in provincia di Cosenza.
Per il regolare svolgimento delle attività previste, si renderà necessario chiudere la carreggiata sud (direzione Reggio Calabria) per una durata di circa due ore, a partire dalle ore 23:30 circa.
Durante la chiusura, il traffico diretto a sud sarà deviato lungo il seguente percorso alternativo: uscita obbligatoria a Laino Borgo, proseguimento lungo la SP 133 – SP 241 – SP 134 – SP 3, con rientro allo svincolo di Mormanno.