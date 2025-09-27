Anas partecipa a Catanzaro alla campagna di sicurezza stradale “E…State con Noi 2025”

Anas ha preso parte a “E…state con noi 2025”, la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa a Catanzaro dalla Prefettura e dalla Polizia Stradale, con la collaborazione di istituzioni, scuole e associazioni del territorio.

L’iniziativa è stata dedicata alla prevenzione dell’incidentalità stradale e alla promozione della cultura della sicurezza e della responsabilità alla guida, con particolare attenzione ai giovani e agli utenti più vulnerabili della strada.

Nel corso dell’evento, Anas ha esposto alcuni dei mezzi impiegati nelle attività quotidiane di manutenzione e pronto intervento, oltre a realizzare una dimostrazione operativa con uno dei droni utilizzati per il monitoraggio e la sorveglianza delle infrastrutture stradali.

La partecipazione di Anas conferma l’impegno dell’Azienda non solo nella realizzazione e manutenzione della rete viaria, ma anche nella formazione e sensibilizzazione degli utenti, elementi fondamentali per una mobilità sicura e sostenibile.

Anas, società del gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, guida e basta! no distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri ( guidaebasta.it ).

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “vai” di Anas, disponibile gratuitamente in “app store” e in “play store”. il servizio clienti “pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.