Anche a Reggio Calabria “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”

“Stop al massacro nella Striscia di Gaza. Sentiamo sulla nostra pelle le sofferenze di un popolo straziato da un vero e proprio genocidio. Per questo, Reggio Calabria ha aderito con convinzione e soprattutto con profondo senso di solidarietà, all’iniziativa nazionale di oggi con cui, le facciate di migliaia di palazzi, sono state ‘fregiate’ di un lenzuolo bianco”.

Lo ha dichiarato il Sindaco Falcomatà nell’ intervento iniziale alla cerimonia della consegna del “San Giorgio d’oro”, massima benemerenze della città di Reggio Calabria. Sul palco del Teatro Cilea il sindaco ha aggiunto che “si tratta di un gesto simbolico, solidale, per esprimere un sentimento di pietà e, al contempo, una forte e determinata denuncia sociale e civile contro le ingiustizie e le violenze che stanno martoriando la popolazione palestinese, con migliaia di vittime innocenti in un massacro che non può lasciarci indifferenti”.