Anche campo inferiore a Tropea sarà collegata alla rete fognaria

Qualità dei servizi e della vita per residenti ed ospiti, continuiamo a garantire ed a migliorare la copertura della rete fognaria comunale su aree rimaste ancora sprovviste, riducendo l’impatto ambientale ed elevando gli standard di sicurezza e salute pubblica.

Con l’approvazione, da parte della Giunta Municipale, della perizia di variante, sarà possibile completare gli interventi necessari al collettamento dell’importante e popoloso quartiere di località Campo Inferiore.

È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione Comunale rispetto ad un’opera che, programmata e finanziata con fondi del bilancio comunale 2023/2024, aveva subito uno stop a causa della necessità di adeguare il collegamento delle stazioni di sollevamento alla rete elettrica, in conformità alle prescrizioni impartite dal gestore della distribuzione dell’energia.

I lavori informa il Primo Cittadino riprenderanno già nei prossimi giorni e, salvo imprevisti, saranno completati entro circa dieci giorni.

Il Sindaco coglie, quindi, l’occasione per invitare tutti i proprietari degli immobili interessati dalla nuova infrastruttura a presentare quanto prima la domanda di allaccio alla rete fognaria, così da consentire una rapida attivazione del servizio una volta ultimati i lavori.