Anche il GOM di Reggio Calabria aderisce alla settimana di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo

In occasione della Giornata Mondiale della donazione del midollo osseo, il Registro Regionale e Centro Donatori, con sede presso l’U.O.S.D. di Tipizzazione Tissutale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, aderisce come ogni anno alla campagna di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo, “Match It Now”, al fianco delle associazioni AIL e ADMO.

La settimana di sensibilizzazione, che prende avvio in contemporanea con la “Marrow Donor World Day”, va dal 20 al 27 settembre.

La Campagna, promossa da Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue e Registro IBMDR, ha l’obiettivo di favorire la cultura della donazione e invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni di età ad iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR), con unica sede per la regione Calabria presso il GOM.

Ecco il programma delle iniziative:

Venerdì 26 Settembre, dalle ore 8:30 alle ore 17:00

Open-day presso Centro Donatori.

Domenica 28 Settembre – “Lungomare Italo Falcomatà”, nei pressi del Lido Comunale, in occasione della Fitwalk dell’AIL ovvero la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari il Centro Donatori sarà presente con il suo personale, insieme all’associazione di volontari ADMO, per dare informazioni in merito all’iscrizione al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo.

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria condivide l’iniziativa ricordando che quando si parla di donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, la compatibilità è talmente rara da rendere essenziale il contributo di tutti i potenziali donatori.

Di seguito alcune informazioni utili su come diventare donatore.

Dai 18 ai 35 anni è possibile iscriversi al registro IBMDR:

senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00, presso il Centro Donatori di midollo del G.O.M. di Reggio Calabria – U.O.S.D. Tipizzazione Tissutale – Presidio Riuniti, 1° piano;

presso uno dei poli di reclutamento IBMDR (https://ibmdr.galliera.it/ibmdr/Rete/poli-di-reclutamento/calabria);

sulle piattaforme IBMDR (Pre-iscrizione IBMDR) o ADMO (Iscriviti ad ADMO Nazionale e diventa Donatore di midollo osseo).

Contatti U.O.S.D. Tipizzazione Tissutale:

Segreteria: 0965 393205

E-mail: laboratorio.hla@ospedalerc.it

Per saperne di più sulle attività del G.O.M., visita il sito https://www.gomrc.it / e scarica l’App GOM RC.