Anche quest’anno l’Università Magna Graecia aderisce alla “La Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici”

Anche quest’anno l’Università Magna Graecia di Catanzaro partecipa a “La Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici”, un evento straordinario che mira a promuovere la cultura scientifica, ispirare future generazioni a intraprendere carriere scientifiche e mostrare l’impatto della ricerca sulla vita quotidiana.

La Notte dei ricercatori e delle ricercatrici è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per avvicinare i cittadini, e in particolare i giovani, al mondo della ricerca scientifica attraverso attività interattive come laboratori, esperimenti, mostre e incontri.

Il ricco programma di eventi dell’edizione 2025 sarà illustrato domani, martedì 23 settembre, nel corso di una conferenza stampa.

All’incontro con i giornalisti, in programma alle ore 11.00 nella sala riunioni del Rettorato dell’Università Magna Graecia, parteciperanno il rettore, prof. Giovanni Cuda, e la prof.ssa Donatella Paolino, responsabile del progetto “Superscienceme”.