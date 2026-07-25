Ancora 5 giorni alla chiusura del bando di concorso per diventare un Volontario in ferma iniziale dell’Esercito

È aperto fino al prossimo 28 luglio il concorso pubblico per l’ammissione di 3.200 volontari in ferma iniziale dell’Esercito Italiano rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Durante il concorso i candidati saranno valutati presso i Centri di Selezione di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma, attraverso delle prove di efficienza fisica, successivamente degli accertamenti psico-fisici attraverso delle visite mediche e degli esami specialistici e infine un esame attitudinale per valutare l’idoneità al servizio.

Per gli spostamenti i candidati potranno usufruire di una convenzione riservata (https://www.esercito.difesa.it/assets/allegati/126137/convenzione_fs_2026.pdf)

Diventando un VFI dell’Esercito si potranno avere ottime opportunità di stabilizzazione e di progressione di carriera, un’indipendenza economica immediata e sarà il primo passo per costruire un futuro solido attraverso l’acquisizione di notevoli competenze specialistiche.

Il Volontario in ferma iniziale è una figura professionale che al momento di ingresso nella vita militare presso i Reggimenti Addestrativi Volontari sottoscrive una ferma di tre anni e può accedere a una eventuale rafferma annuale.

Inoltre, dopo il dodicesimo mese di servizio, il VFI può accedere ai concorsi per entrare nelle Forze di Polizia avvalendosi della riserva di posti e dal 24° mese di servizio, ai concorsi per la Ferma prefissata Triennale nelle Forze Armate, con successivo transito per i vincitori verosimilmente al termine del terzo anno di servizio.

Dei 3.200 posti, 78 sono destinati a incarichi tecnici (elettricista, fabbro, muratore, idraulico, falegname, meccanico, esploratore equestre e tecnico per aeromobili di 1° livello).

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso il portale concorsi.difesa.it, effettuando l’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), inoltre, per ulteriori dettagli sul concorso, è possibile consultare il bando ufficiale o interagire con Atena ed Ettore, i due avatar virtuali dell’Esercito.

Per fornire ai giovani aspiranti un punto un punto di riferimento chiaro e immediato per orientarsi tra le opportunità di carriera che offre la Forza Armata o per guidarli passo dopo passo nel percorso concorsuale, è stata creata la figura del Recruiter, i cui contatti sono disponibili nel link di seguito riportato.

https://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/referenti/126085.html