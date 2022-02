Ancora scarichi fognari sulla spiaggia del Lungomare Cicerone a Lazzaro

Condividi

Sul popoloso lungomare Cicerone di Lazzaro (ex castelluccia) località a vocazione turistica, di fronte al numero civico 68 da una canaletta fognaria appositamente predisposta negli anni, incastonata nel muro di sostegno del lungomare Cicerone è in atto un copioso scarico fognario senza alcun tipo di depurazione i cui liquami sfociano a cielo aperto sull’arenile marittimo, per poi raggiungere le vicine acque marine.

Lo scarico è stato più volte nel corso degli anni segnalato dall’ANCADIC e sebbene nel 2017 si è registrato un importante intervento dell’attuale Amministrazione comunale il problema non è stato definitivamente risolto, né si è provveduto a rimuovere la maldestra canaletta fognaria.

Tanto si segnala per gli urgenti e definiti provvedimenti di specifica competenza a tutela della salute pubblica e a salvaguardia dell’ambiente.

Si insiste nel richiedere provvedimenti risolutivi dell’intero sistema di depurazione.