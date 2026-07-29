Ancora un soccorso decisivo sulla S.S. 106: il plauso del SAP agli operatori della Polizia Stradale di Crotone

Il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) di Crotone esprime il proprio convinto apprezzamento per il nuovo intervento di elevatissimo valore umano e professionale portato a termine dagli operatori della Sezione Polizia Stradale della città pitagorica, che ancora una volta hanno dimostrato cosa significhi realmente indossare la divisa della Polizia di Stato: esserci quando un cittadino ha bisogno, intervenire con tempestività e mettere al centro la tutela della vita umana.

Il 23 luglio scorso, durante un ordinario servizio di vigilanza lungo la S.S. 106, una pattuglia della Polizia Stradale composta dal Vice Ispettore Giacomo Astore e dall’Agente Pasquale D’Orta ha individuato, in località Poggio Pudano nel comune di Crotone, un’autovettura ferma sul margine della carreggiata con all’interno un uomo di 51 anni colto da un improvviso e grave malore.

Gli operatori, cogliendo immediatamente la gravità della situazione, hanno attivato senza indugio il servizio di emergenza sanitaria e, nell’attesa dell’arrivo del personale del 118, hanno prestato il primo soccorso all’utente stradale, mantenendolo vigile, assistendolo costantemente e adottando tutte le cautele necessarie per preservarne le funzioni vitali.

Successivamente, valutata la criticità del quadro clinico e le difficoltà dovute all’intenso traffico veicolare presente sull’arteria, hanno effettuato la scorta dell’ambulanza fino al Pronto Soccorso del nosocomio di Crotone, consentendo un trasferimento rapido e in condizioni di massima sicurezza.

La rilevanza dell’intervento è stata confermata dallo stesso personale medico e paramedico, che ha evidenziato come la tempestività con cui la pattuglia ha riconosciuto la gravità della situazione, attivato i soccorsi e prestato la prima assistenza, unitamente al rapido intervento del 118 e alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Crotone, sia risultata determinante. Secondo quanto riferito dai sanitari, senza questa tempestiva sequenza di interventi l’epilogo avrebbe potuto essere tragico.

Grazie alla professionalità, alla lucidità e alla capacità di operare in perfetta sinergia con il sistema di emergenza sanitaria, il malcapitato ha potuto ricevere tempestivamente le cure necessarie, venendo successivamente dimesso e facendo ritorno presso la propria abitazione.

A testimonianza del valore dell’intervento, l’utente soccorso ha voluto indirizzare una sentita lettera di ringraziamento al Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Crotone, manifestando la propria gratitudine per la professionalità, la sensibilità e l’umanità ricevute in uno dei momenti più difficili della propria vita.

Per il Vice Ispettore Giacomo Astore si tratta, inoltre, della seconda significativa testimonianza, nell’arco di pochi mesi, di un percorso professionale contraddistinto da elevata preparazione, prontezza operativa e profondo senso del dovere.

Solo pochi mesi fa, infatti, era già stato protagonista di un altro delicato intervento di soccorso lungo la S.S. 106 quando, insieme agli Agenti Francesco De Martiis e Pietro Cognata, prestò assistenza a una giovane ventenne colta da un grave malore durante il tragitto verso l’Ospedale di Crotone, contribuendo al tempestivo affidamento della ragazza ai sanitari del 118 e alla successiva scorta sanitaria dell’ambulanza fino al Pronto Soccorso.

Due episodi distinti, avvenuti a distanza di pochi mesi, accomunati dalla medesima capacità di cogliere immediatamente la gravità della situazione, di assumere decisioni rapide e di operare con cognizione di causa, competenza e profonda umanità.

Non si tratta di una casualità, ma della conferma di una professionalità che si manifesta quotidianamente sulle strade della provincia, spesso lontano dai riflettori, ma sempre al servizio dei cittadini.

Troppo spesso l’opinione pubblica associa la Polizia Stradale esclusivamente ai controlli sulla circolazione e alla repressione delle violazioni del Codice della Strada.

La realtà è ben diversa. Gli operatori della Specialità sono quotidianamente impegnati in attività di soccorso, assistenza, gestione delle emergenze, interventi in caso di incidenti gravi, supporto ai cittadini in difficoltà e tutela della sicurezza pubblica.

Un lavoro silenzioso che raramente conquista le cronache, ma che costituisce una delle espressioni più alte del servizio reso alla collettività.

Il Vice Segretario Provinciale del SAP di Crotone, Alessio Palama’, ha dichiarato:

«Interventi come questo rappresentano il volto più autentico della Polizia di Stato. Dietro ogni divisa vi sono donne e uomini che, con straordinaria professionalità e profondo senso del dovere, sono pronti ad affrontare situazioni nelle quali ogni secondo può fare la differenza.

Ai nostri colleghi va il nostro più sincero ringraziamento e l’orgoglio di tutta l’organizzazione sindacale per aver onorato la divisa della Polizia di Stato con competenza, umanità e autentico spirito di servizio.»

In un periodo in cui il lavoro delle Forze di Polizia viene troppo spesso raccontato soltanto attraverso polemiche o episodi di cronaca negativa, è doveroso dare risalto anche alle tante storie di professionalità, altruismo e dedizione che ogni giorno si consumano lontano dai riflettori.

Questa è la Polizia di Stato che il SAP è orgoglioso di rappresentare e che merita di essere raccontata: una Polizia che protegge, soccorre e, con il proprio intervento tempestivo, contribuisce concretamente a salvare vite umane.