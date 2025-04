Annunciata la lineup completa del Color Fest in programma dal 12 al 14 agosto lungo la Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme

Color Fest torna per la sua XIII edizione, confermandosi come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana.

Dal 12 al 14 agosto 2025, la splendida Riviera dei Tramonti sul Lungomare Falcone Borsellino di Lamezia Terme (CZ), nel cuore della Calabria, farà da cornice a tre giorni di musica e condivisione, con una lineup che fonde grandi nomi della scena nazionale e internazionale con le nuove promesse della musica indipendente: un grande palcoscenico a cielo aperto, tra sonorità indie, rock, elettroniche e sperimentali.

Ad inaugurare il festival il 12 agosto sarà Lucio Corsi, reduce dal successo di Sanremo 2025, dove ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini e il secondo posto con “Volevo essere un duro”. Il suo stile unico, a cavallo tra glam-rock e folk, lo rende uno degli artisti più attesi della serata.

Con lui, Marco Castello, polistrumentista siciliano che fonde jazz, soul e pop, e la band francese Isaac Delusion, maestri del dream pop elettronico. Sullo stesso palco anche Delicatoni, band che si muove tra nu-jazz e space pop, l’elettronica “romantica” di Fenoaltea, e Anna and Vulkan, che nei suoi brani connette cantautorato e funk.

Il 13 agosto si apre all’insegna della contaminazione: Mace, tra i producer più visionari d’Italia, porterà il suo dj-set capace di fare incontrare hip-hop, house e global club music. Sul palco protagonista anche Joan Thiele, cantautrice e producer italo-colombiana, altra artista rivelazione di Sanremo 2025, il cui mondo sonoro spazia tra R&B, soul e jazz.

E ancora, Giorgio Poi, una delle voci più inconfondibili dell’indie-pop italiano; Okgiorgio, nuova promessa dell’elettronica tricolore, i Chalk, trio di Belfast dal sound ipnotico e viscerale, che fonde noise rock e post-punk; il ritorno sulle scene dei Dissidio, band calabrese che vede tra i propri fondatori anche NAIP.

Gran finale il 14 agosto, giornata in cui Color Fest e Be Alternative Festival rinnovano il loro sodalizio culturale all’insegna di una collaborazione storica, sotto il nome di Be Color, per creare un evento ancora più grande, capace di esaltare la Calabria come punto di riferimento per la musica dal vivo, scegliendo per l’occasione una lineup che attraversa i confini, tra post-punk, ricerca sonora e tensione emotiva.

Sul palco, The Murder Capital, tra le band più intense e visionarie della scena irlandese contemporanea, che ha ridefinito i contorni del post-punk con un suono profondo e cinematografico.

Accanto a loro, gli Shame, nome di punta della nuova ondata inglese: live energici, liriche spietate e una presenza scenica carismatica li rendono un’esperienza impossibile da ignorare.

A completare il cast, Dov’è Liana, formazione francese che trasforma ogni esibizione in una celebrazione collettiva fatta di house-pop istintivo e ritmi incalzanti; il ritorno sulle scene degli Offlaga Disco Pax, collettivo emiliano che ha segnato un’epoca con il suo inconfondibile mix di spoken word, elettronica minimale e immaginario politico; Populous, producer e sound designer tra i più rilevanti della scena italiana, con un universo sonoro che mescola global bass, atmosfere esotiche e visioni club internazionali; e infine Ekkstacy, giovanissimo talento canadese capace di fondere indie-rock, synth-wave e lo-fi elettronico in un linguaggio personale e introspettivo.

Ad arricchire il programma, il Marley Acoustic Stage, che ospiterà live più intimi con artisti come Scarda, L’Ennesimo, Francesco Morrone, Micojoao, Speedy e Altea. L’atmosfera del festival sarà ulteriormente accesa dai dj-set di Fabio Nirta, Daniele Giustra e Vagliolise, che accompagneranno il pubblico fino a notte fonda.

Color Fest 2025 non è solo musica, ma un viaggio tra arte, natura e condivisione. Il palcoscenico di questa edizione sarà la Riviera dei Tramonti, il tratto di costa del medio Tirreno Lametino che si dispone attorno al Golfo di Sant’Eufemia, famoso per i suoi panorami mozzafiato e le serate incorniciate dai toni infuocati del tramonto.

Con il vulcano Stromboli che si staglia all’orizzonte, la nuova location, a pochi passi dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, rappresenta il palcoscenico naturale perfetto per un’edizione indimenticabile.

Ma non finisce qui. L’edizione di quest’anno si compone di sei palchi complessivi: quattro nell’area principale, uno stage nella zona camping e uno destinato ad ospitare gli after-show che concluderanno queste tre serate all’insegna di un evento unico e immersivo.

L’edizione 2025 metterà al centro della sua mission la capacità di innovare, offrendo esperienze che vanno oltre il semplice concerto per coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionale e culturale.