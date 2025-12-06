ANPS Polizia di Stato, AIL e DonatoriNati – 5, 6 e 9 dicembre in Questura per la manifestazione “AIL Stella di Natale 2025”

Reggio Calabria, 6 dicembre 2025 – Anche quest’anno a Reggio Calabria, la Polizia di Stato è al fianco dell’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma – a favore dei pazienti emopatici e per promuovere la ricerca scientifica, nonché assicurare la migliore assistenza agli ammalati e alle loro famiglie. Ieri ed oggi i volontari dell’AIL sono presenti davanti la Questura per la campagna di sensibilizzazione “AIL Stella di Natale 2025, supportati dai colleghi della Polizia di Stato in pensione appartenenti all’ANPS, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato e i Volontari dell’Associazione “Donatori Nati Calabria” della Polizia di Stato. I volontari AIL, Donatori Nati Calabria e ANPS, saranno presenti anche lunedì 9 dicembre davanti la Questura per aiutare ancora una volta la ricerca e la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, attraverso la vendita delle stelle di Natale.