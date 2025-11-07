Anteprima di S.Martino con il Vino Novello della Cantina Crisera’ alla Stazione FS di RC S Caterina 

Dopo la sosta del 2 novembre, riparte Calabria D’autore con una serata che si preannuncia scoppiettante per domenica 9 novembre alle ore 18,00 nella Sala Museo FS Pietro Germi dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV, nella splendida Stazione FS di RC S Caterina.

Prima della degustazione del Novello Crisera’: Marco Mauro, Francesco Miroddi, Luciano Pensabene ed Aurelio Mandica,ci racconteranno la storia Cinematografica e Musicale del Molleggiato Adriano Celentano, un percorso Culturale raccontato da quattro esperti di Cinema e Musica.

Adriano ha segnato un tratto di storia del nostro paese , ci sembra più che doveroso far rivivere alcuni momenti di Celentano che è stato un recordman di incassi ai botteghini nelle sale Cinematografiche che si ricordano con tanta nostalgia, la storia musicale ha affascinato tante persone che ad ogni programma televisivo lo share degli ascolti raggiungeva grandi percentuali.

Tra gli ospiti della serata l’imprenditore Franco Tramontana della Casa Vinicola “Crisera’”.