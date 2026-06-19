Anteprima nazionale Terra Madre, a Tropea cambia la viabilità

Anteprima Terra Madre, per consentire il regolare svolgimento della tre giorni al via da oggi, venerdì 19 a domenica 21 giugno, promossa da Slow Food e dalla Regione Calabria e per la quale sono attese numerose presenze, si sono rese necessarie alcune modifiche alla viabilità con limitazioni alla circolazione nel centro storico.

È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì scusandosi con residenti ed operatori commerciali per eventuali disagi ed invitando tutti alla comprensione e collaborazione per un evento di grande rilievo culturale, turistico ed economico che porterà nel perimetro cittadino produttori, operatori del settore, giornalisti, visitatori e appassionati provenienti da tutta la Calabria e da numerose altre regioni italiane.

La buona riuscita di un evento di questa portata aggiunge il Primo Cittadino dipende anche dalla collaborazione della comunità che lo ospita.

Siamo certi che residenti, operatori economici e visitatori sapranno offrire il loro contributo affinché Tropea si presenti, ancora una volta, all’altezza di una grande occasione di promozione come questa per Tropea e per l’intero territorio, che si conferma ancora una volta palcoscenico privilegiato delle più significative iniziative regionali.

Al Varco di Via Libertà (intersezione con Via Piave) è vietato il transito a tutti i veicoli, compresi residenti e mezzi autorizzati, dalle ore 15 alle ore 24 nei giorni venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno.

Su Via Umberto I il transito è completamente interdetto dalle ore 15 alle ore 24 per tutte e tre le date.

Nella fascia oraria compresa tra le ore 15 e le ore 24 l’accesso e l’uscita dal centro storico dovranno avvenire percorrendo Corso Vittorio Emanuele in doppio senso di circolazione.

Si invitano i residenti a limitare allo stretto necessario gli spostamenti veicolari nelle fasce orarie interessate dalle restrizioni, collaborando al fine di garantire sicurezza, fluidità dei percorsi e piena fruibilità dell’evento.

Ai visitatori si raccomanda l’utilizzo dei parcheggi decentrati, con particolare riferimento al parcheggio dell’Annunziata e ai parcheggi della Marina.

Il parcheggio della Pineta sarà riservato esclusivamente agli espositori della manifestazione muniti di apposito pass.