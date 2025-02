Anton Giulio Grande celebra l’arte della pelle alla Lineapelle Designers Edition

di Nicoletta Toselli

La moda italiana si prepara a un evento di grande prestigio con la partecipazione di Anton Giulio Grande alla Lineapelle Designers Edition, in programma il 25 febbraio 2025 presso la Fiera Milano Rho. Il celebre stilista, noto per la sua estetica sofisticata e il suo approccio sartoriale, presenterà una nuova collezione interamente dedicata alla pelle, esaltandone la versatilità e la maestria artigianale.

La sfilata, intitolata “AGG Lineapelle Designers Edition”, sarà un viaggio tra tradizione e innovazione, con capi in pelle che spaziano dal classico al contemporaneo. Anton Giulio Grande, da sempre attento ai dettagli e ai materiali di alta qualità, sfrutterà le proprietà uniche della pelle per creare abiti, giacche, borse e accessori che coniugano lusso e funzionalità.

L’evento è organizzato in collaborazione con UNIC Lineapelle (Unione Nazionale Industria Conciaria), realtà di riferimento per il settore della pelletteria di alta gamma. Questa sinergia sottolinea l’importanza della pelle come elemento chiave dell’alta moda e riafferma il legame tra stilismo e industria conciaria italiana, riconosciuta a livello mondiale per la qualità delle sue lavorazioni.

Alla sfilata prenderanno parte esponenti del mondo della moda, giornalisti e personalità del settore, confermando l’evento come una vetrina di alto profilo per il design italiano. Anton Giulio Grande, con il suo stile audace e innovativo, ha saputo reinterpretare il concetto di lusso, rendendo la pelle protagonista assoluta delle sue creazioni.

Con questa collezione, il designer rinnova la sua capacità di trasformare i materiali in vere e proprie opere d’arte, dimostrando ancora una volta perché il suo nome è sinonimo di eleganza, teatralità e sperimentazione. L’attesa è alta, e l’evento promette di essere un’esperienza unica per gli amanti della moda e del made in Italy.