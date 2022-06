Antonino Castorina torna al Consiglio Comunale di Reggio Calabria

Condividi

Nella giornata di oggi ho ricevuto il provvedimento di reintegro alla carica di consigliere Comunale della mia città, ruolo per il quale da

sempre ho dedicato passione, amore e determinazione ed il cui rientro mi emoziona tanto.

Nel ringraziare i miei avvocati Natale Polimeni e Francesco Calabrese e quanti con una parola, con un pensiero e con tanta solidarietà mi sono stati vicini chiarisco che quanto prima farò rientro a Reggio Calabria alla luce del fatto che vari impegni professionali mi trattengono ancora fuori regione per un pò.

Reggio Calabria ha bisogno di unità e responsabilità per questo continuerò il mio impegno con la determinazione di sempre e sempre

dalla stessa parte.

In relazione alla vicenda processuale che mi ha coinvolto e per la quale vi è ancora un attività investigativa in corso ripongo massina fiducia nella Giustizia certo che si possa fare verità, queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale di Reggio Calabria.