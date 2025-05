Antonino De Lorenzo nominato nel Comitato Anci per il demanio marittimo: “Una sfida complessa, da affrontare con spirito di servizio”

Nuovo incarico per il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo. Il primo cittadino è stato nominato componente del Comitato consultivo per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi. A conferirgli la nomina è stata Rosaria Succurro, presidente di Anci Calabria.

Il comitato è un organo consultivo attivo nell’ambito dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – sezione Calabria – e ha il compito di fornire supporto tecnico e amministrativo agli enti locali nella gestione del demanio marittimo, un ambito cruciale per i comuni costieri della regione.

“Ringrazio il presidente Succurro per la fiducia – ha dichiarato De Lorenzo –. Ci aspettano sfide importanti che richiedono competenza, ma soprattutto collaborazione tra tutti i livelli della Pubblica Amministrazione. Il momento è particolarmente delicato per il settore, alle prese con molte emergenze, in particolare con la direttiva Bolkestein e lo spettro delle aste pubbliche per le concessioni”.

La nomina al comitato Anci si aggiunge a un altro incarico già affidato nei mesi scorsi al sindaco di Praia a Mare: la designazione nel Consiglio direttivo d’ambito dell’Arrical, l’Autorità Rifiuti e Risorse idriche della Calabria.