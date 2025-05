Antonino De Lorenzo nominato nel Comitato consultivo Demanio Anci Calabria

Il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, è stato nominato dal presidente Anci Calabria Rosaria Succurro come componente del Comitato consultivo per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi.

Il comitato è un organo consultivo che opera nell’ambito dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) per la Calabria con lo scopo di fornire consulenza e supporto ai comuni della regione nella gestione del demanio marittimo.

“Ringrazio il presidente Succurro per la fiducia ha commentato De Lorenzo. Ci aspettano sfide importanti che richiedono competenza, ma soprattutto collaborazione di tutti i livelli della Pubblica Amministrazione.

Come è noto ha proseguito il momento è particolarmente delicato per il settore, alle prese con molte emergenze, in particolare con la direttiva Bolkestein e lo spettro delle aste pubbliche per le concessioni”.

La nomina nel comitato Anci per il demanio marittimo si somma, per De Lorenzo, con la designazione dei mesi scorsi nel Consiglio direttivo d’ambito dell’Arrical, l’Autorità Rifiuti e Risorse idriche della Calabria.

“Dal demanio marittimo a servizi essenziali come rifiuti e idrico: si tratta di responsabilità consistenti.

Questi incarichi sono un riconoscimento di capacità amministrativa dimostrata nella guida del Comune di Praia a Mare e si sommano a tutti gli altri impegni che, tuttavia, affronto volentieri e con spirito di servizio per contribuire alla crescita del territorio”, ha concluso Antonino De Lorenzo.