Antonino Tramontana riconfermato alla guida della Camera di Commercio di Reggio Calabria, le congratulazioni del presidente Pietro Falbo

“La riconferma all’unanimità di Antonino Tramontana alla presidenza della Camera di Commercio di Reggio Calabria è un evidente segno delle sue grandi capacità alla guida di un Ente che è la Casa delle imprese, canalizzandole a favore di queste e della comunità con proficui risultati, non solo tali nella loro evidenza ma anche nella percezione di quel sistema associativo, imprenditoriale e territoriale, che risulta al contempo esserne destinatario e beneficiario”.

Si congratula così, con Antonino Tramontana per questo ulteriore mandato, il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia – nonché di Unioncamere Calabria- Pietro Falbo che aggiunge: “Un successo personale e istituzionale che attesta il suo alto valore nell’esercitare il ruolo di rappresentanza delle istanze del sistema produttivo e della realtà locale, ponendosi come riferimento e interlocutore pubblico forte, autorevole e affidabile nelle pianificazioni strategiche,visione, confronto, concretezza nelle azioni. Doti che abbiamo sperimentato nel continuo dialogo già attivato, ma che siamo certi, continuerà da oggi con nuovo slancio reciprocamente rafforzati nella fiducia e nell’impregno, nella consapevolezza di poter raggiungere, insieme, nuovi traguardi, proprio riprendendo da quelli consolidati per andare oltre, verso nuove sfide per il rilancio di un un territorio come il nostro che, se da un lato patisce di tante criticità che ne rallentano crescita e modernità, al contempo, è innegabile, esprime molteplici risorse e grandi potenzialità. Su queste noi continueremo, ancora insieme, a far leva per potenziare cambiamento positivo che la nostra società anela e merita e per il quale ci adoperiamo, offendo il nostro contributo quotidiano di impegno e azione. Pertanto –conclude il Presidente Falbo- nel rinnovare al Presidente Tramontana le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, attendiamo occasioni prossime di incontro per dare continuità a proficue relazioni, nell’obiettivo comune di favorire lo sviluppo del territorio, delle imprese, della comunità, nel segno di competitività, sicurezza legalità”.