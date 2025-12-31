Antonio Calabrò presenta il volume “C’era una volta a Reggio” presso lo Spazio Open

Venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso Spazio Open, si terrà la presentazione del libro C’era una volta a Reggio di Antonio Calabrò, un’opera che intreccia memoria, identità e racconto del territorio, restituendo uno sguardo profondo e partecipe sulla città di Reggio Calabria (e sulle sue trasformazioni).

Il volume si muove tra narrazione e riflessione, dando voce a luoghi, persone e atmosfere che hanno segnato la storia collettiva di Reggio, in un dialogo continuo tra passato e presente.

Un racconto che non si limita alla nostalgia, ma diventa strumento di lettura critica del tempo che passa e a volte si ferma, anche) e della comunità.

A moderare l’incontro saranno il dott. Gianni Vittorio, Presidente del Cral Omonia, e il prof. Gianfranco Cordì, filosofo nuovo realista, che accompagneranno l’autore in un confronto aperto sui temi del libro, tra memoria, realtà e costruzione del racconto storico.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali promossi dallo Spazio Open, confermandosi come un’occasione di dialogo e partecipazione attiva per tutta la cittadinanza.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.