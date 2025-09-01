Calabria

Antonio Marziale “tutela dei minori sia priorità assoluta, i partiti diano segnali chiari”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio24 minuti fa
46 minuto di lettura
antonio marziale
antonio marziale
 
“La tutela dei minori deve tornare al centro dell’agenda politica. È tempo che le forze politiche dimostrino con atti concreti la volontà di garantire protezione, diritti e dignità all’infanzia e all’adolescenza”.
Così il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, che richiama con forza l’intero sistema istituzionale a un’assunzione di responsabilità non più rinviabile, soprattutto in Calabria, alla vigilia delle consultazioni elettorali.
In un contesto segnato da criticità diffuse, fragilità sociali e carenze nei servizi di base, Marziale sottolinea la necessità di un impegno strutturale e costante, che vada oltre le dichiarazioni di principio:
“Non bastano le parole sottolinea il Garante servono segnali politici chiari e coerenti, che mettano i minori al riparo da ogni forma di trascuratezza, abuso o discriminazione. La protezione dell’infanzia non può essere subordinata a logiche di opportunità o a tempistiche dilatate, è un dovere costituzionale e morale.”
Marziale invita a non abbassare la guardia: “La tutela dei minori non è mai acquisita una volta per tutte. Richiede vigilanza, competenze, risorse e, soprattutto, volontà politica.
È il momento di scelte nette conclude che dimostrino concretamente che l’infanzia non è un capitolo secondario nelle priorità, ma un fondamento imprescindibile per ogni progetto di futuro.”
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio24 minuti fa
46 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio