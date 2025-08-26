Vibo Valentia

Antonio Teti: il filogasese artista “versatile” profondamente legato alle sue radici

Redazione
23 minuto di lettura
Antonio Teti

FILOGASO(VV) :: 26/08/2025 :: Filogaso è un piccolo paese che ha una storia millenaria contraddistinta da una forte tensione religiosa, quì è nato  l’Ordine dei Cappuccini , e da una forte vocazione contadina che si è caratterizzata per la coltivazione della viticultura  e soprattutto della olivicoltura  con la cultivar igp “oliva misia o tonda di Filogaso”.

Un paese che ha avuto uomini religiosi e letterati di grande fama nei secoli scorsi . Solo di recente ,dopo anni di lento declino,  ha espresso una nuova classe dirigente di tante persone talentuose : tra queste l’ Operatore turistico Antonio Teti. Persona schiva, ma di grande tensione morale,un artista versatile  capace di dare forma alle cose e alla luce.

Fotografo ,  cameraman, pittore e orafo autodidatta, che vanta con orgoglio  le sue origini “filogasesi” anche se vive a Pizzo Calabro.

Dopo aver frequentato l’istituto  d’arte e quello alberghiero , si è inserito nel mondo del lavoro dedicandosi nel tempo libero alle sue passioni. Ama, da fotografo, riprendere scorci quotidiani, paesaggi, volti che raccontano  storie personali di sacrifici e di speranze.

Da cameraman riprende tutti gli eventi  culturali e religiosi  dei paesi del vibonese. Ma è nell’arte del bassorilievo in argento  che emergono il suo estro e le sue capacità artistiche.  “Ho appreso, afferma, l’arte del bassorilievo dal padre domenicano Leonardo Gristina del convento di Catania che ho conosciuto frequentando il convento”.

La tecnica che segue è quella  classica: dopo aver disegnato i soggetti prevalentemente religiosi per la  fede  e l’attaccamento alla Chiesa e alla religione che contraddistinguono tutta la famiglia  da suo padre ai suoi fratelli, uno dei quali è sacerdote, con un punteruolo incide l’immagine su una lastra di argento che modella sapientemente con le sue mani.

I bassorilievi così ottenuti vengono dipinti con l’utilizzo di colori speciali e duraturi nel tempo. Un lavoro certosino e delicato che rende unico ogni soggetto del suo lavoro. Molti i lavori eseguiti che ha esposto in alcune mostre a Pizzo ed a Filogaso ottenendo l’apprezzamento del pubblico.

Le  sue opere   invitano il visitatore a guardare al passato, alla religiosità sempre più affievolita, al futuro con speranza ed ottimismo .

