APEI Calabria: con l’approvazione della Legge Nazionale costituito l’ordine degli albi professionali per pedagogisti educatori anche per la Calabria

“La svolta tanto attesa frutto di impegno nei confronti delle istituzioni Nazionali e Regionali è arrivata con la recente approvazione del Parlamento della Legge 55/2024 che introduce disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”. Questo quanto dichiara la presidente dell’APEI Calabria “Associazione Pedagogisti Educatori Italiani “dott.ssa Francesca Pugliese. La Presidente ringrazia tutte le socie e i soci calabresi che in questi ultimi tre mesi, a seguito dell’approvazione della Legge si sono impegnati e prodigati per aiutare e supportare i colleghi nella compilazione delle domande per l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici della regione Calabria. Un lavoro continuo che ha fatto conoscere il valore dell’associazione. Tanti – aggiunge -sono stati i messaggi di stima e di riconoscenza ricevuti per il lavoro svolto. Mentre – rimarca – più qualcuno avrebbe voluto boicottare le iscrizioni per fare fallire sul nascere la costituzione dell’ordine, noi abbiamo invece dimostrato di esserci, in tanti e di avere a cuore la nostra professione. Tante sono state le battaglie condotte in questi anni a tutti i livelli in sede legislativa e tra queste l’importante convegno del 23 maggi 2023 alla biblioteca della Camera dei Deputati. Siamo stati, nell’ambito delle nostre competenze, l’unica associazione a presidiare il territorio, a controllare i bandi, a mandare diffide, arrivando anche in Tribunale, abbiamo lottato, per portare all’attenzione le questioni complesse e controverse che riguardavano il lavoro di pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici in ogni ambito di attività previsto dalla legge. Lo scorso anno abbiamo organizzato un convegno a Cosenza alla presenza di politici locali e regionali, professionisti, amministrazioni locali, l’università, l’ufficio scolastico regionale, il terzo settore e la comunità tutta, presentando la proposta di legge regionale, che sta facendo il suo iter nel Consiglio Regionale, per l’istituzione dell’unità di pedagogia scolastica presso le scuole della Regione Calabria. Adesso – spiega Pugliese – siamo ad un momento di svolta finalmente abbiamo l’Ordine professionale che segnerà certamente un nuovo capitolo e molti rapporti di forza cambieranno, finalmente avremo una rappresentanza forte presso le istituzioni. Il programma è ambizioso e tante le questioni sul tavolo del nuovo ordine Professionale: la riorganizzazione delle professioni pedagogiche ed educative, il codice deontologico, l’aggiornamento professionale continuo, la rappresentanza presso i Ministeri e Regione i profili professionali e il loro corretto inserimento nei contratti, la riserva professionale sulle nostre attività tipiche, il controllo sui concorsi e sui bandi, la contribuzione. Finalmente è il momento – conclude la Presidente Pugliese – di riprenderci la Pedagogia per iniziare a lavorare come professionisti dell’educazione presso tutti i servizi che purtroppo spesso sono stati affidati a chi non aveva nulla a che fare con questa scienza, in continua evoluzione, poichè si occupa dell’uomo per tutto l’arco della sua vita.