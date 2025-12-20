Reggio Calabria

Aperi-Tombola di beneficenza: il gioco diventa solidarietà per i bambini del G.O.M. di Reggio Calabria

Kiwanis Club

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
63 minuto di lettura
Aperi-Tombola di beneficenza kiwanis reggio

Una serata speciale di gioco e solidarietà per fare la differenza nella vita dei bambini: il 28 dicembre alle ore 19.00, presso Palazzo Correale in via D. Tripepi 141, si terrà l’Aperi-Tombola di beneficenza – “Insieme per la Pediatria del G.O.M., quando il gioco diventa solidarietà”.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, insieme al Kiwanis Club Voices Astro Nova, al Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria e al Kiwanis e-Club Junior Italia, con il patrocinio morale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”.

La serata nasce con l’obiettivo di sostenere il Reparto di Pediatria del G.O.M., valorizzando la partecipazione della comunità e trasformando un momento di gioco e condivisione in un gesto concreto di solidarietà a favore dei piccoli pazienti.

Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano, per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nel sostenere l’iniziativa, e alla dott.ssa Rita Agnello, Primario del Reparto di Pediatria, per l’impegno quotidiano e l’attenzione costante rivolta ai bambini e alle loro famiglie.

L’Aperi-Tombola di beneficenza vuole essere un momento aperto alla cittadinanza, alle famiglie e ai giovani, capace di unire convivialità, responsabilità sociale e attenzione ai diritti dei minori, a partire dal diritto fondamentale alla salute.

Quando il gioco diventa solidarietà, tutta la comunità vince.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
63 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio