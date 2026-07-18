Aperta al traffico la nuova rotaroria sulla Ss18 Tirrena Inferiore a Palmi

Anas ha aperto al traffico la nuova rotatoria lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”, in corrispondenza del km 480,500, nel territorio comunale di Palmi.

L’intervento, realizzato nell’ambito del programma di potenziamento della rete stradale, è finalizzato a innalzare i livelli di sicurezza e a ottimizzare la gestione dei flussi veicolari in uno dei nodi più strategici dell’area.

La nuova infrastruttura permette di regolare con maggiore efficienza le manovre di ingresso e uscita da Palmi e Gioia Tauro, riducendo i punti di conflitto e favorendo una circolazione più fluida, a beneficio dei residenti, dei pendolari e delle attività economiche del territorio.

L’opera rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Anas per garantire una mobilità più sicura, efficiente e sostenibile su un’arteria di primaria importanza per la viabilità calabrese.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”.

Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.