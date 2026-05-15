Reggio Calabria

Aperta al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Malderiti a Reggio Calabria

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
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anas operaio

Anas aprirà oggi al traffico, prima dell’inaugurazione del nuovo terminal aeroportuale, la rampa di uscita dello svincolo di Malderiti in direzione Reggio Calabria-Taranto.

L’attivazione della nuova viabilità, in configurazione di cantiere, è stata resa possibile grazie a un’accelerazione delle lavorazioni e consentirà di agevolare i flussi veicolari, garantendo fin da subito un accesso più fluido e sicuro ai passeggeri e ai residenti dell’area.

L’intervento rappresenta un tassello fondamentale del più ampio processo di modernizzazione infrastrutturale del territorio, più volte richiamato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalle istituzioni regionali.

L’opera, del valore di oltre 1,6 milioni di euro, consentirà di razionalizzare il collegamento tra la ex SS106 ter e l’aeroporto, migliorando sensibilmente i livelli di sicurezza della circolazione.

Il progetto prevede infatti l’eliminazione dei precedenti incroci a raso presenti sulla SS106 Ter e il collegamento del quartiere di via del Tordo con la viabilità principale della SS 721.

A questo primo stralcio seguirà una seconda fase di completamento, già stimata in circa 1,8 milioni di euro, che interesserà il completamento delle rampe di immissione e il collegamento “monte-mare”.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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