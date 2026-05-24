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Aperte fino al 30 giugno le candidature per la 3° edizione del Premio TG Poste

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio27 minuti fa
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Premio Giornalistico TG Poste italiane

Sono aperte le iscrizioni al concorso rivolto ai giornalisti under 35 e ai praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine.

Tre le categorie: articolo per carta stampata o web, servizio televisivo o contenuto video per i social media

L’autore del servizio giornalistico più votato dalla giuria dei Direttori dei giornali, nazionali e locali, frequenterà un percorso formativo di eccellenza e potrà vivere un’esperienza professionale nella Comunicazione di Poste Italiane

C’è tempo fino al 30 giugno per candidarsi al Premio giornalistico TG Poste, iniziativa promossa da Poste Italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che sappiano raccontare le notizie in modo originale e con un linguaggio diretto e innovativo.

A scegliere il vincitore del Premio TG Poste 2026 sarà la giuria di eccellenza, formata dai Direttori delle più importanti testate giornalistiche italiane, nazionali e locali.

Il Premio è aperto agli under 35 iscritti all’Ordine dei giornalisti o praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Odg.

Il primo classificato riceverà una borsa di studio per frequentare un corso di alta formazione giornalistica all’estero e avrà l’opportunità di vivere un’esperienza professionale nella Comunicazione di Poste Italiane.

Le candidature dovranno essere inviate al sito dedicato, all’indirizzo premiotgposte.posteitaliane.it.

I partecipanti dovranno realizzare un breve video di presentazione e un servizio giornalistico inedito per carta stampata o testate web; un servizio televisivo o un contenuto informativo video per i social media che ispirandosi a fatti di cronaca e attualità tratti argomenti attinenti ai principali settori nei quali opera Poste Italiane:

• Innovazione, trasformazione digitale;
• Economia sostenibile, territori, progetto Polis;
• Corrispondenza, pacchi, e-commerce.

TG Poste, il telegiornale di Poste Italiane, è visibile negli uffici postali e sui siti web dell’azienda, e va in onda ogni giorno in diretta alle 12 aprendo una finestra sul mondo per offrire una panoramica sui più importanti fatti dell’attualità economica, politica e culturale italiana e internazionale, approfonditi grazie al contributo di esperti e firme del giornalismo, proponendo in ciascuna edizione focus tematici sulle iniziative e sul business della più grande azienda italiana.

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