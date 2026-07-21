Aperte le candidature per Piano City Corigliano Rossano 2026

Dopo il successo di pubblico e critica delle passate edizioni, dal 28 settembre al 3 ottobre si rinnova la maratona pianistica diffusa alla quale si prevede parteciperanno circa 150 pianisti provenienti da tutta l’Italia e anche dall’estero, per celebrare il mondo degli “ottantotto tasti”.

Ideato da Andreas Kern nel 2010, il format è oggi diffuso in tutto il mondo.

Piano City trasforma l’intera città in un palcoscenico, offrendo a pianisti, sia professionisti che amatori, la possibilità di esibirsi in una settimana all’insegna della musica.

Aspetto distintivo del festival è la sua capacità di coinvolgere gli spazi urbani, rendendoli parte integrante dell’esperienza musicale: vicoli, piazze, abitazioni private, strade si trasformano in luoghi di performance. La città non è solo il contesto dell’evento, ma principale protagonista al pari della musica.

Un ricco calendario di concerti dedicati al pianoforte in tutte le sue forme e generi musicali. Pianisti professionisti di chiara fama e talento si esibiranno in performance della durata di circa 40 minuti, in luoghi simbolici e inediti della città.

Un’intera giornata dedicata al pianoforte: studenti, amatori e professionisti si alterneranno in una maratona musicale dal pomeriggio alla sera, con esibizioni della durata di 15–20 minuti che animeranno la città con suoni, stili e repertori diversi.

Insieme ai concerti e alla maratona pianistica sono previste altre sezioni che in questa edizione arricchiranno ulteriormente l’offerta musicale e culturale di Piano City.

House Concert, concerti intimi in case private, dove il pianoforte diventa protagonista di momenti musicali unici e raccolti. È possibile candidare la propria abitazione, a condizione di disporre di un pianoforte personale già presente in casa.

Piano Kids, un mondo musicale pensato per i più piccoli: laboratori creativi ed esperienze interattive per avvicinare i bambini al pianoforte e alla musica, tra gioco, scoperta e divertimento.

Piano City School, attività e concerti realizzati in collaborazione con le scuole a indirizzo musicale e le scuole di musica del territorio. Un’opportunità per valorizzare i giovani talenti locali attraverso momenti formativi e divertenti.

Piano City Talk, incontri, dibattiti e conversazioni dedicati al mondo del pianoforte e della musica in senso ampio, con il contributo di esperti, musicisti e operatori del settore. Un’occasione per approfondire, riflettere e condividere idee.

Per candidarsi www.pianocitycoriglianorossano.it

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Corigliano-Rossano ed è presente nella programmazione Co.Ro Summer Fest 2026.

L’evento è organizzato con il fondamentale supporto delle Pro Loco e del Centro Studi Musicali G. Verdi.