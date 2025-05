Aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026.

L’avviso riguarda i seguenti servizi educativi: Nido d’infanzia “Il mago di Oz” (via Corvo n. 13 – Archi); Nido d’infanzia “Il piccolo principe” (via Cassino – Gebbione); Nido d’infanzia Aziendale (c/o Palazzo Ce.Dir.).

Possono essere iscritti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, nati entro il 31 maggio 2025 e che compiono il terzo anno dopo il 31 dicembre 2025, secondo le disposizioni previste nelle “Modalità Operative di funzionamento dei Nidi d’Infanzia comunali” approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 17/03/2023.

«Si tratta dell’avviso che riguarda il prossimo anno educativo spiega Lucia Anita Nucera, Assessore alle Politiche sociali e consentirà ai genitori che ne hanno diritto di poter accedere ai nidi d’infanzia comunali e usufruire di un servizio di qualità e professionalità.

I Nidi comunali di Archi e Gebbione hanno una capienza di 50 posti ciascuno e saranno attivi dal 1° settembre al 31 luglio, con orario dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00 e il sabato dalle 7.30 alle 14.00.

Il Nido d’Infanzia Aziendale ha una ricettività di 28 posti ed è prioritariamente riservato ai figli dei dipendenti comunali, o di società partecipate dell’Ente, oltre ai bambini residenti nel territorio.

Anche questo servizio sarà attivo dal 1° settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì con orario 7:30–14:30, e con prolungamento fino alle 17:30 nei giorni di martedì e giovedì».

Le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite SPID o CIE, accedendo alla piattaforma dedicata all’indirizzo: https://svu.reggiocal.it

Il servizio sarà attivo dalle ore 10.30 del 22 maggio 2025 fino alle ore 12.00 del 20 giugno 2025. Possono accedere al servizio i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) di bambini residenti nel Comune di Reggio Calabria, nonché i non residenti che lavorano sul territorio comunale.

Sarà possibile inserire anche bambini temporaneamente presenti in città, nel rispetto delle normative vigenti.

«Per effettuare l’iscrizione negli asili nido comunali aggiunge l’assessore al Welfare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno autenticarsi mediante credenziali SPID o CIE».

Una volta completato l’iter di invio, il richiedente riceverà un numero di protocollo utile per verificare la propria posizione in graduatoria.

«L’inserimento al nido per i nuovi ingressi avverrà gradualmente ha concluso Nucera ed eventuali modifiche dell’orario di frequenza saranno autorizzate dal Responsabile comunale del Servizio, sentito il Coordinatore del Nido, tenendo conto delle esigenze organizzative.

Invito i genitori interessati a presentare domanda al più presto o, in caso di difficoltà, a rivolgersi agli uffici competenti per poter usufruire di un servizio importante».