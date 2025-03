Aperti termini presentazione candidature Avviso P.Art.E.C.I.P.O.

Sono aperti i termini per la presentazione delle candidature relative all’avviso P.Art.E.C.I.P.O. – Programmi Articolati E Coordinati In Periferie Organizzate, con il quale la Regione intende agire per il tramite dei Comuni a contrastare il degrado sociale delle periferie.

Lo comunica l’assessore regionale alle politiche sociali, Caterina Capponi, che sottolinea come “in un periodo in cui le statistiche ufficiali segnalano, purtroppo, l’aumento della povertà relativa e di quella assoluta, la Regione con questa azione straordinaria ha messo in campo 15 milioni di fondi della Programmazione Comunitaria Fse+, per intervenire in quei luoghi dove si intrecciano, con più evidenza e maggiore concentrazione di altri, le disuguaglianze ambientali e sociali caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi”.

“Abbiamo previsto la possibilità – spiega Capponi – di proporre una gamma di interventi in grado di promuovere un’inversione di rotta delle aree più problematiche dei nostri comuni, tali da contrastare le situazioni di vulnerabilità e di fragilità delle famiglie, di disagio sociale infantile e adolescenziale di cui sono ormai piene anche le cronache nazionali, interventi di contrasto al disagio abitativo e di sostegno finanziario alle fasce sociali più deboli, nonché misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale”.

“L’auspicio – dichiara infine l’assessore Capponi – è che i Comuni, soprattutto quello dove maggiormente insistono aree di particolare degrado socio-economico, sappiano cogliere l’occasione e presentare delle proposte di intervento in grado di incidere positivamente sui propri territori”.

La documentazione dell’intervento è pubblicata sul sito CalabriaEuropa (https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/), mentre le domande devono essere presentata sulla piattaforma regionale del Terzo settore (https://banditerzosettore.regione.calabria.it/avviso-partecipo).